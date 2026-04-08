Изверг пытал и насиловал сожительницу из-за ревности

Задержание подозреваемого в Одессе / © Полиция Одесской области

В Одессе правоохранители завершили досудебное расследование дела по обвинению 37-летнего местного жителя, который жестоко пытал и насиловал свою сожительницу. Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Преступление было совершено в начале этого года в квартире, где проживали гражданские супруги.

Как установили на досудебном следствии, сожители поссорились на почве ревности, после чего мужчина забрал у женщины мобильный телефон и закрыл ее в доме, лишив возможности обратиться за помощью, а сам ушел из дома.

«Вернувшись через полчаса, фигурант непрерывно, в течение нескольких часов жестоко пытал и унижал женщину, причиняя ей боль, а потом еще и изнасиловал», — сообщили в полиции.

Полицию на место преступления вызвала родственница потерпевшей, которая во время телефонного разговора с мужчиной услышала крики женщины о помощи.

Патрульные полицейские не дали злоумышленнику сбежать. Подозреваемого задержали, а потерпевшую доставили в больницу.

Эксперты установили, что женщине были причинены средней тяжести и легкие телесные повреждения в виде закрытых переломов грудной клетки, ребер, костей носа, позвонка, разрыва в коленном суставе, сотрясения головного мозга, кровоизлияний, синяков и ушибов по всему телу.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, с которым виновный находился в семейных отношениях).

Обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику — 10 лет лишения свободы.

