Известная авиакомпания готова возобновить сообщение с Украиной: подробности

До войны в 2021 году лоукостер был №3 на украинском рынке.

Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила о готовности возобновить авиасообщение с Украиной после прекращения огня.

Об этом заявил генеральный директор компании Йожеф Варади, сообщает Reuters.

Отмечается, что Wizz Air намерена возобновить авиасообщение с Украиной после официального объявления о прекращении огня. По словам Варади, в течение шести недель после открытия воздушного пространства компания планирует восстановить около 30 маршрутов. До войны в 2021 году лоукостер был №3 на украинском рынке.

"У нас есть твердый план перезагрузки Украины. Я думаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы подумаем о нашем восстановлении", — подчеркнул он.

Также Варади сообщил, что, по оценкам Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного восстановления украинского воздушного пространства понадобится от шести до восьми недель.

Как сообщалось, в Украине могут открыть аэропорт во время войны. Однако есть нюансы.

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