Известная художница в слезах призналась, кто из звезд дал ей деньги на восстановление поврежденного оккупантами дома

Украинская художница Евгения Гапчинская призналась, кто из известных людей помог ей финансово ремонтировать дом, который был оккупирован российскими захватчиками.

Мастер в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказала, что в беде ее не оставил приятель, ведущий Юрий Горбунов. Кроме того, финансово помог Гапчинской поэт Иван Малкович. Художница со слезами на глазах рассказала, как писатель пришел в ее мастерскую и оставил конверт с немалой суммой средств.

"Из известных людей молча пришел в мастерскую Иван Малкович и положил мне конверт на стол. Он это сделал молча, положил и ушел. Когда он ушел, я открыла этот конверт, я просто не поняла, ведь это было много. Я в шоке была и тогда, и сейчас", — поделилась художница.

Иван Малкович / Фото: facebook.com/i.malkovych

Также Гапчинская рассказала, что ей помогла незнакомая женщина по имени Елена. Она передала художнице конверт, где было 100 тысяч гривен. Евгения предлагала отдать какую-нибудь из своих картин, однако она отказалась.

"Кроме Малковича, мне помогла женщина, которую я не знаю и видела только один раз в жизни. Ее звали Еленой. Она пришла в галерею и сказала, что хочет мне помочь. Мы с ней встретились у метро "Золотые ворота", она передала мне конверт, в котором было 100 тысяч гривен. Я предложила взять любую картину, но она отказалась. Больше я ее не видела", – поделилась художница.

Евгения Гапчинская / Фото: скриншот с видео

Напомним, дом Евгении Гапчинской, что расположен в Макаровском районе Киевской области, был разрушен российскими оккупантами. Они разграбили его и разгромили.

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