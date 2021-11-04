Известная инфекционист рассказала, можно ли делать прививку от гриппа во время коронавируса

Известная инфекционист рассказала, можно ли делать прививку от гриппа во время коронавируса

В этом году распространение гриппа может быть более активным, чем год назад.

Вакцины от гриппа и COVID-19 можно вводить одновременно в разные места или развести по времени на несколько недель.

Об этом на своей странице в соцсети написала инфекционист Ольга Голубовская.

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“Если человек болен COVID-19 со среднетяжелым или тяжелым течением, ему необходимо отсрочить вакцинацию от гриппа до выздоровления. Если заболевание легкое или бессимптомное (субклиническое), следует вакцинироваться от гриппа по истечении срока изоляции”, — рассказала Ольга Голубовская.

Она также добавила, что в этом году распространение гриппа может быть более активным, чем год назад. В то же время, ситуация в нашей стране, а также в Европе, сейчас спокойная.

“В этом году, думаю, ситуация не будет такой радужной, но и катастрофической она тоже не будет. Несмотря на то, что уже есть случаи гриппа, ситуация в Украине и ЕС относительно спокойная, а среди выявляемых вирусов гриппа доминирует тип А (H3N2)”, — подчеркнула инфекционист.

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