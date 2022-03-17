Известная компания по производству пищевых продуктов Nestle в очередной раз отказалась уходить с российского рынка

Известная компания по производству пищевых продуктов Nestle в очередной раз отказалась уходить с российского рынка

Несмотря на заявления производителя о сокращении производства товаров на территории РФ, Nestle продолжает поставлять на территории страны некоторую свою продукцию.

Крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestle отказался уходить с рынка России.

Об этомсообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Твиттер.

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Глава правительства подчеркнул, что работа компании в стране-оккупанте финансирует войну России в Украине.

"Поговорил с генеральным директором Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменил свое решение", — написал Шмыгаль.

Напомним, ранее компания Nestle сообщила, что закрывает свои шесть фабрик на территории России. К слову, около 90% продукции, которую Nestle продает в России, производится непосредственно на предприятиях, работающих на территории страны. Швейцарский гигант также заявил, что приостанавливает капитальные инвестиции в страну и прекращает экспорт из РФ в соседние с ней страны.

В то же время, Nestle до сих пор продолжает поставлять на территорию страны некоторую свою продукцию. В результате этого в разных странах мира активисты вышли на протесты против брендов, которые до сих пор остаются на рынке РФ.

Следует отметить, что уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикует полный список.