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Известная международная сеть быстрого питания объявлена спонсорами войны

Известная международная сеть быстрого питания объявлена спонсорами войны

Сеть ресторанов Subway внесена в перечень международных спонсоров войны / Фото: НАПК

За более чем 20 лет компания создала около 6 000 рабочих мест и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах РФ.

Американская многонациональная франшиза ресторанов быстрого питания Subway внесена в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

“Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекс", которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора", — пояснили в НАПК.

В сообщении отметили, что компания, заявляющая, что заботится о здоровье потребителей, продолжает работать в России, финансируя убийства украинцев. Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии.

За более чем 20 лет компания создала около 6 000 рабочих мест и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах РФ. После начала полномасштабного вторжения ни о каком сокращении деятельности не сообщалось. Попыток осудить войну России против Украины от руководства компании тоже не было.

В США получают прибыль от российской франшизы

Под брендом Subway существует большая сеть юридически обособленных лиц, генерирующих доходы и уплачивающие налоги. В России франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге.

"Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в России. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение", — сообщили в НАПК.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, в мае 2022 года российские банки начали блокировать роялти (платежи за пользование франшизой) в адрес франчайзера из недружественного государства (США). Однако по заказу Subway российская юридическая компания Nevsky IP LAW нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи и направлять их в адрес холдинговой компании.

В результате компания помогла клиенту (Subway) снова получать роялти из российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти.

Напомним, компания Nestle, которая продает в Украине товары "Торчин", "NESCAFE" и "Мивина", попала в список спонсоров войны из-за своей работы на территории страны-агрессора.

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