Известная оперная певица рассказала, как за границей сейчас воспринимают события в Украине (видео)

Известная на весь мир украинская оперная певица Людмила Монастырская стала новой героиней проекта и рассказала, как за границей ее призывают отдать восточные области Украины в обмен на перемирие.

Об этом говорилось в проекте "Наедине".

"Все время эту ситуацию нужно, как говорится, подогревать. Все время напоминать о том, что мы живем в этих реалиях. Они-то живут в мирном времени, для них это немного по-другому... Для американцев вот есть Израиль, есть Тайвань, какие-то другие события, кроме Украины... Украина — это где-то в Европе для таких обычных американцев... это далеко за океаном, их это не касается лично и каждой их семьи... Так же, как и для европейцев", — рассказывает артистка.

Людмила Монастырская также вспомнила случай, произошедший с ее дочерью.

"Я многое уже разного услышала в адрес того, что "пусть уж территории отдадут и скорее это все прекратится"... Например, моя дочь говорит о том, что вот она ехала в поезде недавно и даже кто-то там, полька какая-то, говорит, что "Украины вообще нет и украинского языка не существует". И если дочь к ней обращалась на украинском языке, она говорит, что "а я русский язык этот ваш не понимаю, давайте на английском общаться"", — рассказала она.

Напомним, ранее ТСН.ua давал рассказ Людмилы Монастырской о том, как она заменила путинистку Анну Нетребко в постановке "Турандот" на сцене легендарной Метрополитен-опера и о настроениях за рубежом. Более того, на сцену артистка тогда вышла с флагом Украины.

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