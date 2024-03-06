Известная таролог-волонтер назвала самые опасные даты 2024 года: видео

Опасные события для Украины в этом году могут произойти в начале месяцев, есть опасность для детей, народные депутаты могут сбежать с деньгами и в чем именно 2024 год станет поворотным для нашей страны. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала таролог-волонтер Яна Пасынкова.

Отвечая на вопрос о самых опасных датах в этом году, таролог говорит, что таких немало.

"С 4 числа по 13 каждого месяца, пока будет тепло. То есть если будут большие обстрелы, если будут большие угрозы, то они будут в начале месяца. Апрель месяц будет нести угрозу и плохие новости. Но вместе с тем это будет нам и нашей стране на пользу. 8 и 9 месяц, август и сентябрь – это для нас не очень, опять-таки первые числа этих месяцев. Большая опасность для детей 1 сентября", – рассказала нам Яна Пасынкова, конкретизируя опасные даты.

"В седьмом месяце в мире мы с вами услышим о каком-то кризисе, о какой-то беде, что где-то нет мира. Это повлияет на наше государство, потому что все это связано между собой. Например, как выборы в США влияют на то, как нам снабжают оружие, на то, как мы можем отвоевывать наши земли", – говорит таролог.

"Если мы говорим о каком-то "трындеце" экономическом, то он ждет нас и нашей страны после осени. То есть в конце этого года. Также за три месяца до окончания 2024 года, осенью, мы с вами узнаем, что большую партию денег вывезли из Украины. Это пока пророчество, прогноз. Я очень надеюсь на то, что нас сейчас смотрят люди, которые могут на это повлиять, потому что нам с вами жить в этой стране", — говорит Яна Пасынкова.

"С марта следующего года, такое впечатление, что мы с вами будем получать только бонусы за все то, что мы с вами пережили", — добавляет Яна.

Но продолжает: "К середине этого года умрет какой-то обладатель, имеющий кресло, человек, имеющий власть. Причем это будет тогда, когда мир будет смотреть совершенно в другую сторону. Не будем говорить вслух о том, кто именно, чтобы не сглазить" .

На вопрос о том, какая опасная история ждет Украину весной, таролог отвечает так: "Самое плохое, что может с нами случиться — это обстрелы жилых домов и там есть дети. Второе, что может плохого произойти — это повторение Авдеевки. Это вероятные варианты .Третье, что может плохого случиться – то шобло, которое сидит в ВР, может "вздрогнуть" с нашими деньгами".

А вот будет ли этот год переломным или затянется война надолго, Яна Пасынкова говорит так: "Договор. Он уже есть. Он уже обсуждается. Будет ли этот год переломным? Он уже является переломным, потому как договариваются за нас с вами. Как звучат договоренности? Они звучат пока так, что с одной стороны вы перестаете защищать какую-то территорию, а вместо этого прекращается нападение. Мягко говоря, плохие договоренности".

На вопрос, который волнует миллионы украинцев по всему миру о том, будет ли завершение с освобождением всей территории Украины от оккупантов, с нашей победой в этом году, Яна Пасынкова ответила нам так: "Мы с вами в этом году увидим мир. В каком виде это будет, мировое соглашение или договоренности, о которых я говорю уже несколько месяцев – мы с вами это увидим. Насколько это будет классный план для нас с вами, для нашего безопасного будущего? Нет, не будет. Пока с этими договоренностями. Но этот год – поворотный для нас с вами".

Таролог Яна Пасынкова назвала самые опасные даты 2024 года

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предрекла неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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