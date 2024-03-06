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Известная таролог-волонтер назвала самые опасные даты 2024 года: видео

Известная таролог-волонтер назвала самые опасные даты 2024 года: видео

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / Фото: скриншот с видео

Этот год будет поворотным для нас с вами, подчеркнула Яна Пасынкова.

Опасные события для Украины в этом году могут произойти в начале месяцев, есть опасность для детей, народные депутаты могут сбежать с деньгами и в чем именно 2024 год станет поворотным для нашей страны. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала таролог-волонтер Яна Пасынкова.

Отвечая на вопрос о самых опасных датах в этом году, таролог говорит, что таких немало.

"С 4 числа по 13 каждого месяца, пока будет тепло. То есть если будут большие обстрелы, если будут большие угрозы, то они будут в начале месяца. Апрель месяц будет нести угрозу и плохие новости. Но вместе с тем это будет нам и нашей стране на пользу. 8 и 9 месяц, август и сентябрь – это для нас не очень, опять-таки первые числа этих месяцев. Большая опасность для детей 1 сентября", – рассказала нам Яна Пасынкова, конкретизируя опасные даты.

"В седьмом месяце в мире мы с вами услышим о каком-то кризисе, о какой-то беде, что где-то нет мира. Это повлияет на наше государство, потому что все это связано между собой. Например, как выборы в США влияют на то, как нам снабжают оружие, на то, как мы можем отвоевывать наши земли", – говорит таролог.

"Если мы говорим о каком-то "трындеце" экономическом, то он ждет нас и нашей страны после осени. То есть в конце этого года. Также за три месяца до окончания 2024 года, осенью, мы с вами узнаем, что большую партию денег вывезли из Украины. Это пока пророчество, прогноз. Я очень надеюсь на то, что нас сейчас смотрят люди, которые могут на это повлиять, потому что нам с вами жить в этой стране", — говорит Яна Пасынкова.

"С марта следующего года, такое впечатление, что мы с вами будем получать только бонусы за все то, что мы с вами пережили", — добавляет Яна.

Но продолжает: "К середине этого года умрет какой-то обладатель, имеющий кресло, человек, имеющий власть. Причем это будет тогда, когда мир будет смотреть совершенно в другую сторону. Не будем говорить вслух о том, кто именно, чтобы не сглазить" .

На вопрос о том, какая опасная история ждет Украину весной, таролог отвечает так: "Самое плохое, что может с нами случиться — это обстрелы жилых домов и там есть дети. Второе, что может плохого произойти — это повторение Авдеевки. Это вероятные варианты .Третье, что может плохого случиться – то шобло, которое сидит в ВР, может "вздрогнуть" с нашими деньгами".

А вот будет ли этот год переломным или затянется война надолго, Яна Пасынкова говорит так: "Договор. Он уже есть. Он уже обсуждается. Будет ли этот год переломным? Он уже является переломным, потому как договариваются за нас с вами. Как звучат договоренности? Они звучат пока так, что с одной стороны вы перестаете защищать какую-то территорию, а вместо этого прекращается нападение. Мягко говоря, плохие договоренности".

На вопрос, который волнует миллионы украинцев по всему миру о том, будет ли завершение с освобождением всей территории Украины от оккупантов, с нашей победой в этом году, Яна Пасынкова ответила нам так: "Мы с вами в этом году увидим мир. В каком виде это будет, мировое соглашение или договоренности, о которых я говорю уже несколько месяцев – мы с вами это увидим. Насколько это будет классный план для нас с вами, для нашего безопасного будущего? Нет, не будет. Пока с этими договоренностями. Но этот год – поворотный для нас с вами".

Таролог Яна Пасынкова назвала самые опасные даты 2024 года

Таролог Яна Пасынкова назвала самые опасные даты 2024 года

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предрекла неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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