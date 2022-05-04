Известная украинская актриса стала в защиту своей коллеги, молчащей о войне в Украине

Звезда украинских сериалов Виталина Библив прокомментировала, как относится к украинцам, которые живут в России и молчат.

В частности, заговорила Библив и о своей близкой подруге, звезде сериалов "Слуга народа" и "Останній москаль" Галине Безрук. Как известно, Галина родом из Краматорска, но переехала в Россию.

Поговаривали, что Безрук молчит и не проявляет свою позицию. Впрочем, Библив опровергла эти слухи:

Костя Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библиов / instagram.com/vitalinabibliv

"Мы каждый день на связи. Это неправда, что она не высказала свою позицию. Она в первый день войны сказала. Просто я не имею морального права сейчас об этом говорить. Галя абсолютно наша, абсолютная украинка. Ну как. У нее здесь родственники. Ситуация непростая", — сказала Библив в программе "ЖВЛ".

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Виталина имела в виду, что Безрук, как и некоторые адекватные россияне, боятся что-либо говорить:

"Они боятся. Потому что к ним в квартиры приходил ФСБ и угрожает забрать ребенка, например. Потому как пап и мам, я, конечно, их могу понять. Но я не понимаю, почему они до сих пор сидят там. Конечно обращалась, но большинство из их боятся за свои жизни. Единственно, они должны понимать, что если они не среагируют сейчас и правильно, то их здесь никто не будет ждать", — сказала Библив.

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