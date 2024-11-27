Известная украинская актриса впервые рассказала о муже-военном и брате, который пропал без вести

Известная украинская актриса Екатерина Вишневая впервые рассказала, что ее муж служит в рядах ВСУ.

Возлюбленного артистки мобилизовали в июле прошлого года. Где сейчас он служит – Екатерина рассказывать не может. Тем не менее, знаменитость признается, что находится на связи с мужем. Кроме того, у супругов также получается встретиться раз в два месяца.

"5 июля 2023 года его призвали в ВСУ. Он всегда говорил: как придет повестка, пойду. Так и случилось. Я не могу рассказать, где он сейчас находится. Скажем так, у меня есть с ним связь, даже видимся раз в два месяца ", – рассказала знаменитость в интервью Oboz.ua.

Екатерина Вишневая с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/viviwenka

Екатерина Вишневая вспоминает, что недавно они с мужем виделись в Полтаве. Актриса ездила на премьеру спектакля о женах военных, которая была создана по мотивам пьесы ее авторства. Возлюбленного знаменитости тоже отпустили. Супруги два дня провели вместе.

"Вот встретились в Полтаве. Я написала пьесу о женах военных, о том, что болит, потому что сейчас сама жена военного. Ее отобрали на фестиваль современных театральных постановок. Я ездила смотреть спектакль. И муж смог отпроситься и тоже приехал на премию. Пробыли вместе целых два дня – для нас это много", — поделилась знаменитость.

Екатерина Вишневая говорит, что в ее семье сейчас немало военных. В частности, муж сестры актрисы находится на службе. Также двоюродный брат знаменитости защищал Украину от российских оккупантов, однако, к сожалению, недавно мужчина прекратил выходить на связь и считается пропавшим без вести.

Екатерина Вишневая / Фото: instagram.com/viviwenka

"Муж родной сестры тоже служит – мы теперь обе жены военных. И наш двоюродный брат Дмитрий тоже военный, к сожалению, недавно он пропал без вести. А муж моей сестры в прошлом году остался без брата – он погиб на войне", — признается знаменитость.

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова рассказал о своей службе в рядах ВСУ. Артист признался, что его перевели в другую бригаду. Также знаменитость рассказал, чем сейчас занимается.

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