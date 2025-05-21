Известно ли количество мужчин, которым удалось сбежать из Украины: пограничники исправили данные ВСК

Незаконное пересечение границы

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Во время полномасштабной войны в Украине попыток незаконного пересечения границы существенно увеличилось, однако на заседании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства во время обороны государства указали количество не покинувших страну, а тех, кого задержали на границе. Поэтому представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко уточнил данные.

Об этом сказал Демченко в комментарии LIGA.net.

Членкиня ВСК Юлия Яцик по итогам заседания, посвященного незаконному пересечению границы, ссылаясь на данные ГНСУ, написала, что с начала полномасштабного вторжения якобы 44 900 человек незаконно пересекли границу.

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Между тем Демченко заявил, что на самом деле речь шла не о лицах, незаконно пересекших границу, а о тех, кто был задержан на территории Украины за попытку незаконного пересечения или за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

В это количество (44 900 человек) входят те, кого задержали на зеленом участке границы (около 26 000), а также лица, которых остановили на пограничных — на контрольных постах или блокпостах (еще 19 000).

Демченко подчеркнул, что к этому количеству можно добавить еще 4000 человек, задержанных при попытках незаконного пересечения в пунктах пропуска.

Напомним, ранее речь шла о том, как в течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пытаясь пересечь границу, пока не попали в снежную бурю.

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