Известного археолога "бусифицировали" во время рассмотрения отсрочки: омбудсмен требует уголовного производства

Павел Нечитайло

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Известного украинского археолога, кандидата исторических наук Павла Нечитайла, который в 2022 году добровольно поступил на службу в ВСУ и имеет статус участника боевых действий, повторно мобилизовали во время рассмотрения его документов на продление отсрочки.

Об этом громком случае сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, речь идет о старшем научном сотруднике НИЦ «Охранная археологическая служба Украины» НАН Украины. Ранее он служил в ВСУ стрелком, после чего вернулся к научной работе.

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«Кандидат исторических наук оказался в воинской части во время рассмотрения вопроса об отсрочке в ЦНАП», — написал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что 28 июля археолог обратился в ЦНАП в Каменце-Подольском с просьбой о продлении отсрочки как научный работник, имеющий ученую степень. Он получил подтверждение о приеме документов, а ответ должен был поступить в течение 15 дней.

Однако 8 августа мужчину доставили в Каменец-Подольский районный ТЦК и СП. По словам супруги ученого, он сообщил сотрудникам ТЦК о поданном заявлении и показал опись входящего пакета документов, но этот документ у него забрали.

Несмотря на то, что решение об отсрочке ещё не было принято, Нечитайлу направили на ВЛК, а затем — в воинскую часть.

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«Если предусмотренная законом процедура еще продолжается, почему не дождались ее результата?» — риторически спрашивает Лубинец.

Археолог рассказал о «мобилизационном кейсе»

Павел Нечитайло ранее сам описал ситуацию с «бусификацией» в Facebook. Он отметил, что у него была действующая отсрочка до 1 августа, а 28 июля он подал документы на новую.

«Отказа в отсрочке не было. 9 августа меня зачислили в Каменце, хотя по закону не прошло 15 суток с момента подачи документов. Теперь я уже в части», — написал ученый.

В другом посте он заявил, что не понимает, почему сотрудники ТЦК проигнорировали процедуру рассмотрения отсрочки. Нечитайло также подчеркнул, что поступил на службу добровольцем в 2022 году и имеет удостоверение УБД.

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«Мне обидно, что, будучи добровольцем 2022 года с удостоверением УБД, я не заслуживаю нормального мобилизационного процесса», — написал археолог.

Лубинец направил материалы в прокуратуру

Омбудсмен заявил, что ситуация с мобилизацией ученого требует проверки. Он сообщил о направлении в Офис Генерального прокурора информации о возможном уголовном правонарушении, а также об обращении в Военную службу правопорядка ВСУ.

«Мобилизация необходима, но она не может выходить за рамки закона. Ведь государство отличается от произвола именно процедурами, правилами и уважением к человеку», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, практика слепой «бусификации» и мобилизации «для галочки» должна быть искоренена, поскольку мобилизационные мероприятия должны проводиться в соответствии с установленными законом процедурами.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua рассказал, чем отличаются отсрочка и бронирование, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как её оформить и кому доступно автоматическое продление.

Во время мобилизации не обходится и без конфликтных ситуаций. После того как в Сети появилось видео, на котором было запечатлено, как мужчины в военной форме с помощью ручного инструмента — монтировки — выламывают замок в двери помещения, стали известны подробности этого случая.

Тем временем в Николаевской области водителя, который эвакуировал мирных жителей из Херсона, доставили в ТЦК. После того как об этом стало известно, полиция начала проверку действий своего сотрудника.

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