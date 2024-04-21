Известного спортивного журналиста вызвали в ТЦК: он умер в прошлом году

Киевским военкомам не было известно о смерти 53-летнего футбольного обозревателя.

Покойному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову пришла повестка с требованием явиться 20 апреля в Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВЛК.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Artem Frankov official".

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-нибудь естественным", – говорится в сообщении.

Повестка с требованием явиться в ТЦК в Киеве покойному журналисту / Фото: из соцсетей

Как известно, спортивный журналист Артем Франков ушел из жизни 31 октября 2023 года. Он скончался после второго инсульта в возрасте 53 лет.

Напомним, в городе Хмельницком родные Андрея Панасюка обвиняют в его смерти центр комплектования. Мол, 41-летнего мужчину силой повезли на медицинскую комиссию, а когда ему стало плохо — не вызвали скорую. В ТЦК все возражают.

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