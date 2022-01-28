Известного в Украине врача отстраняют от работы из-за отсутствия COVID-сертификата

Медик объяснил, почему не получил прививку от коронавируса, из-за чего, вероятно, будет отстранен от работы.

Известного врача из Ровно Павла Сильковского отстраняют от работы из-за отсутствия у него сертификата о вакцинации от коронавируса.

Медик рассказал на своей странице в Facebook, что уже получил предупреждение о своем отстранении, которое вступит в силу с 31 января.

"Кажется, это не самый лучший момент для вынужденного неоплачиваемого отпуска. Но это я так думаю, а правительство говорит, что так лучше. Для всех. На основе доказательной медицины. Ок, время рассудит нас", — прокомментировал Павел Сильковский.

Врач отметил, что с 2020 и до 2021 г. работал с больными коронавирусом и сам уже переболел COVID-19.

Ранее медик объяснил, что не хочет вакцинироваться, в частностиьпотому, что после перенесенного коронавируса получил естественный иммунитет.

"Нет, я не есть категоричным против прививок. Никого не отговариваю и не отговаривал до сих пор. Наоборот, рекомендую прививаться, когда это соответствует логике и здравому смыслу. Сам привит в соответствии с календарем, как и все мои пятеро детей. Но я не хотел прививаться от "ковида", в частности потому, что переболел раньше и получил естественный иммунитет, после чего много раз контактировал с тяжелыми "ковидными" пациентами в реанимации, с амбулаторными, которых нужно было осмотреть, и в течение всего этого времени иммунитет, слава Богу, не нуждался в усилении", – написал он.

Павел Сильковский также отметил, что "подумывал о прививках ради того, чтобы путешествовать за границу. Но пока это не было актуально, не торопился".

"Однако, теперь мой отказ — это мой персональный протест против принуждения и лжи, которую нам озвучивают до сих пор. Как и у каждого медика, имеющего много знакомых медиков, у меня 100 плюс вариантов просто получить сертификат, но не делаю этого, пытаясь показать, что с людьми нужно говорить не так. Премьер-министр заявлял о том, что вакцинация в Украине есть и будет добровольной. Но по факту это неправда. Чиновники разных уровней заявляли о том, что вакцинация является единственным способом вернуться к нормальной жизни, но по-факту это тоже неправда.

Учитывая, что с нового года моя докторская зарплата должна составлять более 20 тыс. грн, я мог бы себе позволить делать тесты каждый раз, когда буду идти на дежурство в больницу, и таким образом доказать свою безопасность. Но даже такой опции в приказе нет", – объяснил врач.

Напомним, в Украине 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664, которым расширен перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Речь идет о работниках органов местного самоуправления; медучреждений; коммунальных предприятий, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат, как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Следует отметить, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам против коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

Необходимостью такого приказа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объясняет тем, что в последние недели 2021 и первые 2022 фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. А это, по его словам, может создать существенную нагрузку на медицинскую систему.

Новости мира: в Чехии отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Читайте также: