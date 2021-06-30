Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Оскар Кучера незаконно посещал аннексированный Крым.

Известному российскому актеру и телеведущему Оскару Кучера, которого многие знают по игре в сериале "Улицы разбитых фонарей", запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом говорится на официальном сайте Госпогранслужбы Украины. Также сообщается, что причиной запрета въезда в нашу страну было незаконное посещение артистом временно оккупированного Крыма.

"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом" Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", — сообщает пресс-служба.

Отметим, что у Кучера также есть вид на жительство в нашей стране. Сейчас Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины по инициативе аннулировать актеру вид, который дает ему право на временное проживание в Украине.

Напомним, ранее рэпер Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта. Музыкант должен был приехать в Киев с концертом.

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