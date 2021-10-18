Известную блогершу суд оштрафовал на 250 тыс. грн из-за проваленной рекламе и недобора подписчиков в Instagram

От блогера требовали более 1 млн грн компенсаций

Известную киевскую блогершу Алевтину Черкашину суд оштрафовал на 250 тыс. грн из-за проваленной рекламе в Instagram.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда. Киева.

Блогерша известна, как diva_olivka, должна была разместить на своей странице в Instagram рекламные тексты и видеоролики о проведении розыгрыша подарков - giveaway. За это предпринимательница Вероника Синица должна была заплатить ей 500 тыс. грн: 250 тыс. грн в день старта розыгрыша и 250 тыс. грн после его окончания. Также в договоре было прописано, что блогерша гарантирует 50 тыс. новых подписчиков на страницы в Instagram.

Если же этого не получится, то заказчица, согласно договору, за счет гонорара исполнительницы самостоятельно должна заказать рекламные услуги по данному розыгрыше. Также неорганический рост аудитории на более чем 5% предусматривал бы штрафы. Однако блогерше не удалось привлечь такую аудиторию. На страницы в соцсети подписались только 22 886 человек.

Во время суда Алевтина Черкашина отметила, что подписка в соцсети — это личное желание каждого человека и она не может на это повлиять.

В то же время предпринимательница требовала 250 тыс. грн штрафа за невыполнение контракта, 700 тыс. грн упущенной выгоды, 250 тыс. грн материального ущерба и 50 тыс. грн морального ущерба. Однако суд обязал блогершу заплатить только 250 тыс. грн за невыполненные условия договора и 3750 грн судебного сбора, поскольку другие суммы потерпевшая не смогла доказать в суде.

Напомним, в Киеве с ИТ-компании уволили блогера, которая назвала украинский "мерзкий языком".

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