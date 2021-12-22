Известную украинскую блогершу и экс-девушку KYIVSTONER не пустили в Россию

Запрет будет действовать до 2026 года.

Известной украинской блогерше, журналистке и экс-девушке KYIVSTONER Лилии Багировой запретили въезд в Россию и Беларусь.

Об этом девушка рассказала в сторис своей страницы в Instagram. По словам Багировой, о запрете она узнала в Москве от пограничника, куда прилетела "по очень важному делу".

"Мне нужно было полететь в Москву по важному делу, которое оправдывало мой поступок в сегодняшних событиях. Но на границе, уже во "Внуково" меня задержали на пять часов и потом сообщили, что из-за того, что я журналист и снимала материал на территории Беларуси, у меня запрет на въезд в Россию и Беларусь до 2026 года", — сказала Багирова.

instagram.com/liliya_bagirova

instagram.com/liliya_bagirova

Также она сообщила, что после этого ее депортировали в Украину. Лилия еще раз подчеркнула, что ее не пустили, потому что она снимала выпуск о Беларуси для своего YouTube-канала. Кроме того, Багирова сообщила, что КГБ Беларуси на нее "повесило уголовное дело".

instagram.com/liliya_bagirova

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