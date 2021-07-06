Известный американский бренд наушников опубликовал карту Украины без оккупированных Крыма и части Донбасса

В компании пока ситуацию не прокомментировали.

Представительство американского бренда производителя акустических систем и наушников JBL в Украине опубликовало карту нашей страны без оккупированного Россией Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса.

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Соответствующие скриншоты и фотографии возмущеные пользователи начали публиковать на странице JBL в Facebook в комментариях к постам, а также в своих соцсетях.

JBL в Украине / Фото із соцмереж

На комментарии компания JBL в Украине не ответила, нет также и официального объяснения, почему карта Украины на их ресурсе без Крыма.

Напомним, накануне в одном из выпусков проекта "Русский дневник" на телеканале "Дом" в графической заставке внезапно появляется изображение оккупированного Россией Крыма, и так же внезапно исчезает.

5 июля украинский телеканал "Дом", который финансируется из бюджета и вещает на оккупированные территории Донбасса и Крыма, сообщил, что расследует появление в одном из телеэфиров изображения карты России с оккупированным Крымом. В официальном обращении телевизионщики публично обратились в Службу безопасности Украины для помощи в проведении внутреннего расследования этой ситуации.

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