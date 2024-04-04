Известный байкер оценил видео с Порошенко на мотоцикле: что не так с роликом

Профессиональный гонщик Алексей Мочанов считает, что в съемках видео приняли участие Петр Порошенко и его дублер.

Профессиональный автогонщик и известный байкер Алексей Мочанов сделал несколько замечаний по поводу популярного в Сети ролика, на котором пятый президент Украины Петр Порошенко несется на мотоцикле "Хонда Ребел" по автотрассе.

По его мнению, которое он высказал на своей странице в Facebook, видео, вероятно, является склейкой из реальных кадров и поездки дублера.

При этом он отметил, что Петр Порошенко "реально ездит на мотоцикле", хотя и не принадлежит к какому-нибудь байкерскому клубу.

По словам гонщика, мотоцикл Хонда Ребел – не по размеру для политика, поскольку этот байк для него мал и не может служить для выезда на каждый день.

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“С его габаритами требуется туринг сайза Road King или РоадМастер. Хонда Голд-Винг на худший конец”, — заметил Мочанов.

Кроме того, он обратил внимание, что Петр Порошенко сидит в куртке, в которой не застегнуты на молнию три кармана из четырех.

"Любой практикующий мотоциклист знает, что незастегнутый наглухо клапан — это гарантия, что все содержимое кармана выдувает на свежий воздух", — написал Мочанов, подчеркнув, что некоторые движения у байкеров отработаны до автоматизма, поэтому сидя на мотоцикле они не забывают о таких "мелочах".

Известный байкер считает, что в съемках видео участвовали Петр Порошенко и его дублер, который, по его мнению, был не такого крепкого телосложения, как политик.

"Возникают сомнения, едет ли сам Петр Порошенко по трассе и въезжает в кадр на вирусном видео", — подчеркнул он.

Под сообщением Алексея Мочанова через несколько часов собралось уже более полтысячи комментариев, в которых обсуждают ролик с Порошенко на мотоцикле.

Напомним, ранее по этому видео также высказалась нардепка Марьяна Безугла.

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