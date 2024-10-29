Известный генерал-майор рассказал, как улучшить подготовку бойцов ВСУ

Подготовку украинских военных можно улучшать на основе лучших наработанных практик и примеров. В Украине уже давно пора было изменить систему обучения для командного состава.

Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал в разговоре с общественным деятелем и политиком Бориславом Березой.

Марченко ответил на вопрос, что следует делать с мобилизацией, чтобы украинские бригады получали качественное пополнение, и можно ли как-то менять подготовку военных. В качестве примера он привел 199-й учебный центр ДШВ.

"У них на самом высоком уровне идет подготовка военных. У них достаточно инструкторов. Не так, как в Сухопутных войсках – один инструктор на 30 человек, проходящих обучение. То есть, у них там один инструктор на 10-15 мужчин. У нас есть примеры, у нас уже есть наработанные принципы и подходы, но их нужно просто распространять", – рассказал Марченко.

Он также отметил, что в Украине уже давно следовало менять систему обучения командного состава. В частности, генерал-майор считает бессмыслицей четыре года обучения командира взвода в воюющей стране.

"У нас есть очень много примеров, когда из солдата во время войны мы делали очень хорошего сержанта, а из этого сержанта мы делали очень хорошего заместителя командира взвода, а из этого замкомвзвода потом выходил идеальный командир взвода. Затем из этого командира взвода выходил идеальный командир роты... Есть европейская система обучения. Не обязательно нам держать эти институты и по четыре года держать там людей. У нас война, у нас никогда 4 года учить офицера", – подчеркнул Марченко.

Он акцентировал, что Украине следует полностью пересмотреть систему обучения и перенять опыт многих европейских стран.

"Ты не можешь быть сержантом, пока ты не был солдатом. Ты не можешь быть командиром взвода, пока ты не был солдатом и сержантом. Ты не можешь быть командиром роты, пока ты не прошел все эти ступени. Это очень простая и очень действенная система обучения", – объяснил генерал-майор.

К слову, украинский активист и военный волонтер Сергей Стерненко заявил о катастрофической проблеме в организационной структуре ВСУ, которая может привести к неконтролируемому масштабному кризису стратегического уровня и стать причиной потери государственности.

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