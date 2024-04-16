Известный миллионер Слобоженко с друзьями оказались "непригодными" и развлекаются в Европе – расследование

Несмотря на проблемы со здоровьем, молодой бизнесмен устраивает автогонки, давит штангу, выполняет сальто в водоем, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и т.д.

Александр Слобоженко – 25-летний миллионер из Киева – и небольшая компания его друзей во время мобилизации в Украине развлекаются на курортах Европы. Основанием для выезда Слобоженко за границу была непригодность к военной службе, то есть "серьезные проблемы со здоровьем".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Журналисты коротко пересказали один из заграничных отпусков Слобоженко с друзьями: чартер, Ferrari, две Lamborghini, несколько топовых BMW и съемки с вертолета, прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, Венеция, озеро Комо, Доломитовые Альпы в Италии.

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Молодой бизнесмен в августе 2022 года опубликовал в Сети видео, на котором он за рулем суперкара едет по Альпам в Италии. Слобоженко в ролике хвастается, что у него с друзьями есть два Lamborghini Huracan и еще несколько спортивных авто, а также рассказывает, что они совершают "маленький семейный пробег". В этом же видео видно, как камера с вертолета снимает поездку этих авто на большой скорости. По информации журналистов, у этих суперкаров украинские номера регистрации.

По информации издания, Слобоженко зарабатывает в Интернете на арбитраже, рекламе и трафике. Журналисты обратили внимание на бизнесмена и его друзей еще раньше, когда те во время полномасштабной войны устраивали уличные гонки на киевских дорогах. В ходе этих развлечений гонщики иногда попадали в ДТП.

Киевский миллионер Александр Слобоженко/Фото: Instagram-страница Слобоженко

По данным источников в правоохранительных органах, основанием для выезда Слобоженко за границу стала непригодность к военной службе, то есть "серьезные проблемы со здоровьем", что указано в медицинской справке от октября 2022 года. В то же время на опубликованных миллионером видео он занимается делами не для тяжело больных. Так, кроме автогонок, Александр жмет штангу, выполняет сальто в водоем, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и т.д.

Сообщается, в Альпах вместе со Слобоженко отдыхали еще двое "непригодных" 33-летних мужчин – Вадим Герасименко и Артур Бершадский, а также 31-летний Роман Дзюбенко, уехавший как волонтер через систему "Шлях". Дзюбенко часто можно увидеть в Киеве на оранжевом Lamborghini Huracan.

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Артур Бершадский/Скриншот с видео УП

По информации журналистов, Слобоженко и Дзюбенко прямо сейчас находятся за границей. Согласно данным в соцсети Романа, он "волонтерит" на испанском острове Майорка.

Еще один друг киевского миллионера, бизнесмен Ростислав Потапенко ездит за границу благодаря письмам от ГУР Минобороны Украины. С начала полномасштабной войны он таким образом выезжал из Украины уже восемь раз.

На фото в соцсетях Слобоженко также позирует "непригодный к службе" молодой человек, имя которого не указывается.

В УП также указали, что осенью 2022 года Слобоженко вместе с Дзюбенко устроили гонку на Lamborghini в центре Варшавы. За это их задержала полиция.

Журналисты обратились за комментарием к Слобоженко, но он пока не ответил.

Напомним, в начале года журналисты УП получили в распоряжение список военнообязанных, выехавших из Украины в 2023 году при содействии Волынской областной администрации через систему "Шлях". Речь идет о почти 900 людях – и это только в одной области.

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