Известный монастырь УПЦ МП на Буковине был опорным пунктом для уклонистов – СМИ

В марте этого года стало известно, что на Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать за границу и устроил для этого целую схему.

По информации Zaxid.net, уклонистов собирали на территории Вознесенского Банченского мужского монастыря в бывшем Герцаевском районе. Наместником этого монастыря является влиятельный иерарх УПЦ МП митрополит Лонгин (Жар). А помогал уклонистам якобы его помощник.

Журналисты отмечают, что именно из этого монастыря местные жители, хорошо знающие местность, провожали уклонистов на территории Румынии.

"Ввиду того, что монастырь расположен вблизи границы, организаторы определили его территорию как опорный пункт сбора. Они доставляли военнообязанных в монастырь, где их инструктировал сам священнослужитель. К линии разграничения Украины с Румынией граждан сопровождали третьи лица – жители приграничья, которые хорошо ориентировались на местности", – отмечает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуроры Буковины передали в суд обвинительный акт против священнослужителя. Его будут судить по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Клирику УПЦ МП грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Что известно о Банченьском монастыре и его наместнике

Банченский монастырь – один из самых больших монастырей УПЦ МП в Украине. Его наместник – митрополит Лонгин (Жар) известен тем, что основал детский дом семейного типа. Священнослужителя неоднократно критиковали в СМИ за то, что он использует сирот для пиара.

По словам экспертов, огромное количество детей в одной приемной семье не позволяет уделять им достаточного внимания со стороны родителей, а в случае Банченского проекта дети фактически имеют одного родителя, к тому же монаха, противоречащего хорошо зарекомендованным «малым» формам домов семейного типа с наличием двух обычных родителей.

Митрополит УПЦ МП Лонгин (Жар)

Также митрополит Лонгин известен своими скандальными заявлениями.

После начала АТО Лонгин в 2014-м называл руководителей Украины "проклятыми" и "слугами сатаны". Верующих он призвал не участвовать в защите страны.

В 2015 году Лонгин во время проповеди на румынском языке призвал жителей Буковины саботировать мобилизацию.

В 2021 году агитировал против вакцинации от коронавируса.

Именно его проповедь в декабре 2022 года выложил в соцсетях украинский боксер Василий Ломаченко, где Лонгин говорил, что "украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и украинского народа".

Ранее сообщалось, что более половины украинцев считают, что УПЦ МП способствовала российской агрессии.

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