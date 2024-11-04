Известный певец присоединился к рядам Нацгвардии и признался, чем занимается на службе

Известный украинский рэпер Артем Лоик, который ранее рассказывал, как ему звонил путинист Григорий Лепс, присоединился к рядам Нацгвардии и поделился, чем занимается на службе.

Артист признался, что пытался попасть в армию еще в начале полномасштабной войны. Однако тогда его только поставили на учет. Лоик занялся гуманитарной помощью и понял, что в тылу хорошо помогает военным. Однако уже в 2024 году рэпер пошел служить. По словам исполнителя, он понял, что на службе будет более эффективным, чем в тылу.

Артем Лоик / Фото: instagram.com/artemloik

"Я пошел в военкомат на четвертый день. Меня записали, поставили на учет. Я начал заниматься волонтерством, гуманитаркой и понял, что эффективен здесь. На концертах мы собирали очень много денег. Когда пришло время, я увидел, что уже не такой эффективный, потому что, к сожалению, люди устали. Я понял, что нужно идти дальше. Я встретился с командованием и сказал: "Дайте мне поле, я буду действовать. Я хочу быть эффективным", – поделился артист на проекте "Муз_Тренд".

Артем Лоик служит в Национальной гвардии. Артист говорит, что работает психологом. Рэпер в основном своем служит в Киеве, поэтому ему не приходилось переживать опасные моменты.

Артем Лоик / Фото: instagram.com/artemloik

"Я в Национальной гвардии Украины, это Силы обороны. У меня еще не было таких ситуаций, где я был на линии огня или где-то еще. Я занимаюсь другим. Я инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог", — добавил артист.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала о службе своего мужа, актера Андрея Фединчика, на фронте. Также артистка поделилась, как с возлюбленным поддерживает отношения на расстоянии.

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