Известный писатель и волонтер мобилизовался в ряды ВСУ

Писатель Андрей Любка мобилизуется в ряды ВСУ / © ТСН

Известный украинский писатель и волонтер Андрей Любка решил мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

Раньше Любка активно занимался волонтерством — в частности, поставлял машины на фронт. В общей сложности он отправил Силам обороны 415 машин. Теперь писатель решил напрямую присоединиться к рядам ВСУ.

«Война продолжается и пора двигаться дальше — быть не только для ВСУ, но и в ВСУ. Если хотим выстоять и победить, то служить должны все — безотносительно того, насколько полезны мы были в тылу. Настал мой черед — и это по-честному», — сказал он.

Любка рассказал, что решение мобилизоваться принял в октябре, избрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализовал рабочие проекты, а теперь отправляется на БЗВП (базовая общевойсковая подготовка).

Что известно об Андрее Любке

38-летний Андрей Любка — украинский писатель, переводчик и эссеист. Живёт в Ужгороде. Интересуется балканистикой. Автор романов «Карбид», «Твой взгляд, Чио-Чио-сан», «Малый украинский роман», «Вечер в Стамбуле», прозаических историй из своей жизни «В поисках варваров. Путешествие к краям, где начинаются и не заканчиваются Балканы» и «Война с тыльной стороны».

