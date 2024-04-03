Известный писатель получил ранение на фронте: фото

Украинский писатель Виталий Запека, с первых дней полномасштабного вторжения защищающий Украину в рядах ВСУ, получил ранение от пули российского снайпера на фронте.

Об этом он сам написал в среду, 3 апреля, на своей странице в Facebook.

Краткое сообщение бойца сопровождается фотографией, на которой видна его разорванная куртка с пятнами крови.

В комментариях многочисленные поклонники писателя желают ему скорейшего выздоровления.

"Запека, ты еще не написал самый главный роман в своей жизни про 2030 год. Поэтому береги себя, восстанавливайся и пиши!" – говорят в комментариях.

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До войны Виталий Запека был известным фотографом, входил в топ-100 фотографов по версии сайта photographers.ua. С начала российско-украинской войны в 2015-2018 годах он воевал в добровольческом батальоне "Полтава" с позывным "Спилберг".

Война раскрыла его писательский талант. Весной 2019 года увидел свет антивоенный роман Виталия Запеки "Цуцик", где все ужасы войны предстают глазами маленькой собаки. Также его перу принадлежат военно-сатирический роман "Герої, херої та не дуже" (2020 год), интеллектуальный роман-антиутопия "Абсурд" (2021 год), детская книга "Полінка в королівстві Дурниць" (2023 год).

С романом "Цуцик" Запека попал в длинный список премии им. Тараса Шевченко в 2021 году. Также он является лауреатом Международной литературной премии "Воин света".

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о гибели на фронте писателя и нацгвардейца Максима Петренко.

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