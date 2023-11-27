Известный политолог назвал наибольшую угрозу для Украины в случае отставки Залужного

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что вероятная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в обществе Украины, а также окажет негативное влияние на Украину со стороны международных партнеров.

Такое мнение политолог написал на своей странице в Facebook.

"Наибольшая угроза — резкое усиление политических противоречий и в Вооруженных Силах и в украинском обществе. Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживает одновременно и Зеленского и Залужного. Освобождение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого-то будут обвинять, кого-то будет оправдывать одновременно "Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я еще очень мягко формулирую", — считает он.

Кроме того, по мнению Фесенко, из-за возможной отставки возникнут также сугубо политические риски уже для президента Владимира Зеленского.

"Увольнение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не доволен действиями нынешней власти, а будет недоволен и увольнением Залужного. И таких будет немало. И сам Залужный, который сейчас сконцентрирован на военных делах, может в случае своего увольнения проявить себя и в политической сфере.И многие будут его к этому призывать. Если Залужный начнет свою собственную политическую деятельность и начнет формировать политическую команду, тогда у президента Зеленского появится мощный конкурент, которого на сегодняшний день не имеет ", — пояснил он.

Еще одним следствием увольнение Залужного от должности главнокомандующего, по предположениям политолога, может стать "существенное изменение в отношении многих украинцев, особенно политической активной части общества, к возможности выборов в нынешних военных условиях".

"Сейчас абсолютное большинство украинцев выступают против выборов во время войны. Но в случае увольнения Залужного эта ситуация может поменяться. Симпатики Залужного, а их будет немало, наверняка начнут активно и публично выступать за проведение очередных президентских, а также отложенных парламентских выборов. Это станет дополнительным фактором усиления внутриполитической турбулентности", – считает Фесенко.

Политолог назвал заявление Безуглой "провокационным". По его мнению, подобными заявлениями нардепка "нанесла много вреда президентской команде".

"Как это не парадоксально, но то, что она предлагает, по сути, является миной замедленного действия против президента Зеленского, и, в определенной степени, против интересов Украины в условиях войны", — подытожил он.

Напомним, 26 ноября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, неоднократно критиковавшая военное руководство, призвала отправить в отставку Валерия Залужного.

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