Известный раввин назвал неожиданную дату завершения войны в Украине

Главный раввин города Днепра Шмуэль Каминецкий прогнозирует скорое завершение войны в Украине — почти сразу после начала 2026 года.

Об этом он сказал в своем выступлении во время встречи с бизнес-клубом Inspira, передаёт издание «Информатор».

По его словам, уже после 15 января стоит ожидать стремительное развитие Украины из-за прихода инвесторов, поскольку к тому времени война закончится.

При этом священнослужитель объяснил именно такую дату тем, что даже влиятельные люди будут заняты празднованием Нового года.

Однако, утверждает он, после 15 января 2026 года «будем праздновать после завершения войны».

«Я вам это говорю не как пророк, не как раввин, это мнение больших [то есть влиятельных] людей в Америке и Европе, которые разбираются в этом. Это не мечта и не молитва, это будет очень скоро… Россия — это будет Северная Корея, а Украину ждет большое будущее», — заявил Шмуэль Каминецкий.

