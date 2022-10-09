Известный синоптик Кибальчич рассказал о прогнозе погоды на неделю: что ожидается

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какова будет погода в Украине 10-16 октября.

Об этом пишет meteoprog.ua.

Синоптик прогнозирует, что на текущей неделе в Украине будет сухая погода. Температура воздуха может подняться до +21 градуса. Осадки в Украине возможны в понедельник в восточных регионах и Сумской области.

Прогноз погоды на 10-16 октября:

10 октября ожидается дождь в восточных и Сумской областях Украины. В Харьковской области местами пройдут значительные дожди, местами грозы. В остальных регионах страны – сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью в западной части составит 0…+5 °С, на остальной территории +6…+11 °С. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С.

11 октября в Украине без осадков, лишь в восточных областях сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части юго-западный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, в северных областях местами около 0 °С. Днем максимальные значения температуры будут в пределах +13…+18 °С, в Луганской области около +10 °С.

12 октября в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8 °С, в Сумской области местами до -2 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18°С.

13 октября осадков не ожидается. Ночью и утром в северных и западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем +13...+18°С.

14 октября осадков в Украине не ожидается. Ночью в северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5…+10 °С, днем окажется на уровне +13…+18 °С.

15-16 октября в Украине будет без осадков. Лишь в воскресенье и северо-западе местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха повысится на 2 – 4 °С и будет составлять в ночное время около +6…+11 °С, днем +16…+21 °С.

Погода в Украине

Синоптики из Укргидрометцентра сообщают, что октябрь в Украине будет без особых сюрпризов: температура воздуха будет сохраняться в пределах нормы. Прохладнее может быть только в горных районах Украины.

Также украинские синоптики уверяют, что зима 2022-2023 годов не будет суровой, а даже теплее обычного. Укргидрометцентр также опровергает, что зимой будет много морозных дней, отмечая, что морозы могут сохраняться зимой 2022-2023 1-5 суток.

Читайте также: