Известный снайпер дал ценный совет тем, кто боится идти на войну

Украинский воин подчеркнул, что такое решение должно быть сознательным и очень индивидуальным.

Военнообязанные украинцы должны воспользоваться исторической возможностью и приобрести уникальный опыт при защите своей страны от вражеской агрессии.

Об этом говорил известный снайпер, сержант НГУ Сергей Позняк в интервью "НАТО".

Всем, кто не хочет идти на войну, украинский воин рекомендует все же сходить.

“Ты приобретаешь такой опыт, который, во-первых, будет с тобой всю жизнь, а во-вторых, он уникален... На самом деле там все проще. Там – "карпы", а там – наши, "карпов" – убивать, а наших – защищать”, — объяснил Сергей Позняк.

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При этом он подчеркнул, что решение должно быть сознательным и индивидуальным.

“Сейчас как раз то время, историческая такая возможность. Когда еще будет историческая возможность принять такое участие в судьбе Украины... Возможно, уже не будет. К сожалению, оно может затянуться, но сделаем все, чтобы это быстро прошло... Никто из моих знакомых, которые не хотели идти, по мобилизации попали... все попавшие – ни одного нет такого, кто был бы недоволен", – заверил воин.

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Напомним, народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки значительно продвинулся до принятия финальной редакции законопроекта о мобилизации.

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