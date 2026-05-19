Известный тренер годами насиловал детей под предлогом "массажей": как его накажут (фото)

Тренер-педофил со своими подопечными

На Волыни суд вынес приговор по делу, которое получило безумный общественный резонанс. Бывший главный тренер юношеской волейбольной команды и эксдиректор одной из детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) признан виновным в систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетними подопечными.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Ужас длиной в 10 лет: как действовал обидчик

Следствие установило, что осужденный, будучи известным и публичным лицом в регионе, пользовался безоговорочным доверием детей и их родителей. Преступления продолжались почти десятилетия — с 2012 по 2021 год.

Злоумышленник действовал по четко отработанной схеме: оставаясь наедине с девушками после тренировок, в отелях на выездных соревнованиях и во время сборов в Украине и за рубежом, мужчина совершал поругание под предлогом обязательных «массажей».

Во время насильственных действий тренер-педофил применял разные посторонние предметы.

Тренер-педофил

Тренер целенаправленно оказывал давление на психику подростков, угрожая полностью разрушить их спортивную карьеру, выгнать из команды или не допустить к соревнованиям.

Юные спортсменки, которых тренировал спортсмен-педофил

Жертвы годами жили в атмосфере постоянного страха, панических атак и бессонницы.

Дело сдвинули с места сами девушки, которые наконец нашли в себе силы нарушить молчание.

Позже об аналогичных издевательствах заявила еще одна потерпевшая, которая уже стала взрослой, но до сих пор борется с тяжелыми психологическими последствиями пережитого в юности.

Позиция суда и реакция прокуратуры

Несмотря на бесспорную доказательную базу и подробные показания потерпевших, экстренер своей вины так и не признал.

Действия злоумышленника квалифицировали по четырем статьям Уголовного кодекса Украины (включая развращение, сексуальное насилие, покушение на изнасилование и изнасилование несовершеннолетних). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Однако сторона обвинения считает такой приговор слишком мягким.

«Это не окончательный результат. Прокуроры будут оспаривать решение суда, требуя максимального наказания для обвиняемого. Наша позиция неизменна. Преступления против детей должны получать самый жесткий ответ», — подчеркнула прокурор Луцкой окружной прокуратуры Оксана Шуваринская.

