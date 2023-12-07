Известный украинский актер умер в результате тяжелого ранения

Актеру Василию Кухарскому только недавно исполнилось 42 года.

Умер известный украинский актер Василий Кухарский в результате тяжелого ранения, полученного на войне.

Об этом говорится в сообщении на странице "Театра на Подоле" 7 декабря.

"Он так и не смог вернуться к жизни", – написали его коллеги из Театра на Подоле.

Как рассказала арт-обозреватель Лена Чиченина, в сентябре Василий Кухарский получил тяжелое ранение и находился в больнице.

Василий Кухарский в роли Максима Осы / Фото: из соцсетей

"Василий сыграл в частности в фильмах "Максим Оса и золото Песиголовца" и "Толока". Ему только недавно исполнилось 42 года. Этот список погибших художников уже ужасно длинный", — отметила Чиченина.

Напомним, в сентябре на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский. 14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет.

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