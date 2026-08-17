Известный украинский блогер мобилизовался в ВСУ: раньше он брал интервью у российских пленных

Блогер и журналист Владимир Золкин

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Ставший популярным благодаря интервью с российскими пленными украинский блогер и журналист Владимир Золкин мобилизовался в ряды Вооруженных Сил и сейчас проходит службу в 91-м отдельном противотанковом батальоне (ОПТБ).

Об этом он рассказал «Детектору медиа».

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Накануне блогер на своей странице в Facebook написал ироническое сообщение, намекая на военную службу и опубликовал фото в форме ВСУ.

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«На Мальдивах отлично. Люди здесь простые и политикой интересуются. Один мне сообщил, что я очень похож на того, ну, на этого, эммм. Я спрашиваю — на блогера? Он — Да, да, того, что с пленными интервью! Говорю, я этого придурка не смотрю и вообще не знаю, как с ними можно разговаривать, стрелять их надо. Он — но похож, даже голосом, конец. Постоянно меня с ним путают», — пошутил Золкин.

Когда мобилизовался и где служит Золкин

Для ДМ он сообщил, что мобилизовался в армию еще в апреле. Золкин объяснил, что опубликовал фото в военной форме только сейчас, потому что не хотел делать этого до выезда на боевые позиции.

«Ведь надо мобилизоваться всем», — прокомментировал он свою мобилизацию.

По его словам, он прошел базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) и сейчас служит во взводе радиоэлектронной разведки (РЭР) в должности оператора. Он добавил, что сейчас находится на Днепропетровщине.

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Бронирование от ГУР и уголовные дела против блогера — что известно

К слову, в марте этого года нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Владимира Золкина сняли с военного учета и он получил бронирование от Главного управления разведки (ГУР).

В Минобороны для Цензон.нет подтвердили, что 44-летний Золкин снят с общего военного учета и поставлен на специальный учет одной из спецслужб, но в ведомстве не уточнили, куда именно.

Впоследствии Железняк рассказал, что блогера лишили бронирования в ГУР, а Бюро экономической безопасности заявило, что открыто два уголовных производства против Золкина по ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Подозрение блогеру не объявляли.

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