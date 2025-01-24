Известный украинский блогер погибла в аварии: все, что известно о ДТП

По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил мужем блогера, который был за рулем автомобиля.

Ужасная автокатастрофа произошла на Полтавщине в пятницу, 24 января. Автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик. В Сети пишут, что в ДТП на трассе Харьков-Киев погибла известный блогер Анна Жук, известная как Annet. У нее осталось трое маленьких детей. Все, что известно об аварии – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Ужасная автокатастрофа на Полтавщине

24 января в ДТП на трассе Харьков-Киев погибла известный харьковский блогер Анна Жук (Аннет). Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Женя Зуб, опубликовавший видео с разбитым автомобилем Lexus семьи Жук.

По информации блогера, за рулем автомобиля находился муж Анны. Он пошел на обгон с нарушением правил по правой полосой движения и врезался в припаркованный грузовик.

В результате ДТП Анна скончалась на месте, а один из ее сыновей получил травмы.

Информацию о гибели блогера подтвердила менеджер по подбору сотрудничества Евгения.

"Глубоко сочувствую родным и близким Ани. Она была невероятным человеком, который каждый день делал этот мир добрее. Такие люди оставляют после себя свет, который не гаснет. Пусть ее добрые дела живут в сердцах всех, кто ее знал. Сил и поддержки семье в этот трудный момент", – написала она в Сети.

Что говорят в полиции

Затем и в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области подтвердили информацию о ДТП. Правоохранители отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской территориальной громады.

По предварительной информации следствия, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, находившимся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги.

"В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиля Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения", сообщили подробности в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи Главного управления полиции Полтавщины совместно с прокуратурой устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была известным харьковским блогером и матерью троих сыновей. Она активно делилась моментами своей жизни в социальных сетях, в частности в Instagram, где ее подписчиками было более 370 тысяч человек.

Анна активно участвовала в проектах, поддерживавших женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также часто была гостьей интервью и подкастов. У блогера было отличие "За содействие армии" от главнокомандующего ВСУ.

Реакция друзей

Внезапная смерть инфлюенсера стала шоком для многих подписчиков и друзей. Так, блогер и предприниматель Денис Поветкин отметил, что Жук напоминала ему маму. Он добавил, что в этот страшный день должен был ехать вместе с ней в машине.

"Я не верю, Ань...", – написал бизнесмен.

Блогер Анна Алхим также не верит, что ее подруга погибла.

"Скажите, пожалуйста, что это шутка", – написала она в сторис.

Блогер Олег Машуковский отметил: "У меня просто ступор... Анна была невероятным человеком".

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей и желает быстрого выздоровления пострадавшим в результате ДТП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ИЗВЕСТНАЯ УКРАИНСКАЯ БЛОГЕР АННЕТ ПОГИБЛА В СТРАШНОМ ДТП: ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ИЗ МЕСТА АВАРИИ

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