Известный украинский издатель мобилизовался в ВСУ

Основатель издательства "Лаборатория" и книжного дистрибьютора "Либрариус" Антон Мартынов получил повестку и мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пришла повестка – не пойти мне было бы очень стыдно перед собой и сыном. Теперь моя жена возьмет на себя дополнительную нагрузку по бизнесу и с детьми", – сообщил Мартынов.

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По словам издателя, он уже прошел медицинскую комиссию и получил необходимые для службы документы. "Вскоре ожидается диджитал детокс в мужской компании на природе", — пошутил он.

Антон Мартынов отметил, что в этом году не посетит Книжный Арсенал и запланированные события по поводу выхода новых книг.

“Пропущу Aspen Action Forum, в котором мы являемся партнерами в этом году. Сори, коллеги, но я уже сам себе не принадлежу", – добавил издатель.

Ранее Антон Мартынов был совладельцем и директором издательства "Наш Формат", но в декабре 2019 года вышел из проекта из-за разногласий в менеджменте со своим партнером Владом Кириченко. После этого он основал издательство "Лаборатория" и компанию по дистрибьюции книг "Либрариус". В 2023 году издательство издало 12 художественных книг и 24 книги нон-фикшн.

Напомним, заместитель мэра Коломыи Олег Токарчук, несмотря на бронь от мобилизации, добровольно ушел на фронт, стал военным медиком и спасает там жизнь украинских защитников.

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