Известный украинский ведущий получил повестку и показался на ВВК

Это произошло на 1000-й день полномасштабной войны.

Ведущий популярного туристического шоу "Узол и Манько", блогер Максим Узол получил повестку в военкомат.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Блогер поделился, что на 1000-й день полномасштабной войны в Украине получил повестку, согласно которой он должен появиться в военкомате города Гребенка, Полтавская область.

"На 1000-й день (полномасштабная война в Украине – прим. ред.) получил повестку", — поделился Максим Узол и показал фото повестки.

Максим Узол получил повестку / Фото: instagram.com/max_uzol

Уже в следующей сторис ведущий показался в больнице. Как отметил Максим Узол, он отправился на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"И сразу на ВВК. Ну ж, погнали в этот заплыв", — добавил ведущий.

Максим Узол на ВВК / Фото: instagram.com/max_uzol

Напомним, сегодня, 19 ноября, наступило ровно 1000 дней, как в Украине идет полномасштабная война, которую враждебно развязала Россия. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как украинские знаменитости высказались об этой дате. В частности, звезды вспомнили первые дни полномасштабного российского вторжения и писали о преступлениях оккупантов.

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