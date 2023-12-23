Известный журналист сбежал из Украины во время заграничной командировки: как отреагировали в Сети

Печий заявил, что в Европе будет заниматься приближением нашей победы в войне с Россией.

Украинский журналист Алексей Печий сбежал из Украины, используя иностранную командировку в Евросоюз. Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, журналист и ведущий не вернулся в Украину. Только через неделю Алексей Печий обнародовал публикацию, в которой пытался объяснить свою позицию. Журналист пообещал "продолжить информационную войну за Украину", находясь в одной из европейских стран.

Это вызвало осуждение среди журналистов и пользователей Сети.

Генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко отметил, что он не просто шокирован поступком Алексея Печия. Собственным поступком телеведущий "сжег мосты" со своими коллегами.

"Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и дальше ему верить", — добавил Андрейко.

Бывший заместитель ЦИК Украины Андрей Магера напомнил, что Алексей Печий "обслуживал" телемарафон. Весной 2022 года Магера пристыдил медийщика за нарушение стандартов, но Печий в ответ только пытался "защищать то, чем занимался".

"А сейчас он убежал за границу. И подставил честных и порядочных журналистов, которых теперь из-за него не выпустят за границу в командировку. Уже даже не говоря о том, какой подарок создал для кремлевских пропагандистов", — добавил Магера в своем Facebook.

Журналистка "Детектор Медиа" Юлия Лавришин назвала журналиста "воином иностранного фронта" и предупредила, что теперь в командировку в европейские страны будут отправлять только девушек.

"Это уже "крысы побежали с тонущего корабля" — или просто "первая ласточка" в теплых краях осталась? Журналист выехал в Брюссель на саммит — и там остался! Классная аналитика, говорят, у него была", — отметила Юлия Полибина.

"Часто плата за разрешение на важные командировки — лояльность к власти и молчание о политической цензуре. Безотносительно к 24 каналу, где работают разные журналисты, безусловно, этот поступок Печия бьет в целом по украинской журналистике и, вероятно, усложнит командировки для тех медийщиков, которые профессионально выполняют свою работу, информируя о важных международных событиях", — считает Ирина Геращенко.

"Такие вот черти, как Алексей Печий ("журналист", не вернувшийся в Украину после командировки в Европе), к счастью, является исключением среди украинских журналистов. Большинство из нас честно работают в Украине и в пользу Украины. Ничего на его защиту я не буду говорить, потому что не знаю, что здесь говорить. Надеюсь, институт репутации сработает, и сотрудничать с ним украинские медиа не станут. Хотелось бы, чтобы и иностранные не стали", — написал журналист Александр Кравченко.

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