"Извините, это моя первая война": блогер попала в скандал из-за неоднозначной надписи на футболке

Нати Гресько

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Украинский бренд уличной одежды Syndicate оказался в скандале из-за футболки с надписью «Sorry, it’s my first war». Пользователи обвинили компанию и блоггер и военнослужащую Нати Гресько в романтизации войны, после чего бренд снял вещь с продажи.

Как возник скандал

Футболку поначалу не планировали выпускать как отдельный коммерческий товар. Она была частью коллекции Syndicate, представленной во время Ukrainian Fashion Week.

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После показа бренд начал получать запросы от людей, желающих приобрести эту модель. 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, компания объявила о начале продаж футболки.

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Нати Гресько / © Instagram

Дело рекламировала блогер Нати Гресько, которая служит в Вооруженных силах Украины. Именно это явилось одной из причин активного обсуждения в соцсетях.

Пользователи заявили, что надпись на футболке превращает тему войны в элемент моды и коммерческий продукт. Некоторые комментаторы также отмечали, что формулировка может восприниматься как неуместная, ведь война для Украины продолжается не первый год.

Позиция бренда

После негативной реакции в соцсетях Syndicate объявил, что снимает футболку с продаж. Представители компании признали, что не предусмотрели реакции аудитории.

«Мы видим реакцию, которую не увидели до запуска, за что нам искренне жалко. Мы снимаем Sorry, it’s my first war с продаж», — говорится в заявлении бренда.

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В Syndicate отметили, что не собирались легкомысленно относиться к войне или использовать ее для заработка.

«В основе этого решения не было желания сыграть на теме войны или показать легкомысленное отношение к ней. Но людей много, опытов много, контекстов тоже», — объяснили представители компании.

В бренде также отметили, что футболка была частью более широкой истории о жизни во время войны, растерянности, черном юморе и реальности, в которой оказались украинцы. Сначала ее не задумывали как самостоятельный продукт для продажи.

Что возмутило пользователей

В соцсетях развернулась дискуссия о том, допустимо ли использовать военную тематику в дизайне одежды. Критики заявляли, что футболка может романтизировать войну и превращать травматический опыт в модный образ.

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В то же время, реакция аудитории не была единодушной. Некоторые пользователи встали на защиту Нати Гресько и Syndicate. Они считали надпись самоиронической и передающей состояние людей, впервые столкнувшихся с полномасштабной войной.

Почему реакция оказалась столь острой

Спор вокруг футболки показал, насколько по-разному украинцы воспринимают использование военной тематики в коммерческой коммуникации.

Для одних черный юмор помогает переживать травматический опыт и говорить о войне на понятном языке. Для других подобные фразы в формате одежды смотрятся как обесценивание боли, утрат и каждодневной работы военных.

Дополнительное внимание привлекла участие в промокампании Нати Гресько — публичного человека и военнослужащей. Поэтому дискуссия вышла за пределы обычного обсуждения дизайна: пользователи начали говорить об ответственности брендов, инфлюэнсеров и публичных людей, коммуникирующих тему войны.

Напомним, Нати Гресько присоединилась к ВСУ в начале 2024 года, но долгое время не рассказывала о службе публично. В настоящее время блогер работает в сфере внешних коммуникаций 28-й отдельной механизированной бригады.

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