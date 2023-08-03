«Извините, но вы нам не подходите по возрасту»: что такое эйджизм и чем он угрожает человеку

Дискриминация по возрасту – довольно распространенное явление, особенно остро ощущаемое во время трудоустройства. У кандидата прекрасное резюме, портфолио, рекомендации с предыдущих мест работы. Но когда ему 45 лет, то не факт, что примут на работу. Потому что команда имеет в среднем возраст до 35 лет. И пока тридцатилетние амбициозные лидеры достигают карьерных высот, за бортом остаются те, кому «немного за…». Что такое дискриминация по возрасту, и почему это так опасно для общества – читайте дальше.

Что такое эйджизм

Эйджизмом называют дискриминацию по возрасту либо слишком молодых, либо пожилых людей. Это стереотипные утверждения о людях определенной возрастной категории и пренебрежительное отношение к ним. Некоторые работодатели не берут кандидатов на работу уже после 35, поскольку полагают, что у молодого руководства могут быть сложности в коммуникации с такими людьми. Также предвзято относятся к молодым специалистам, только что окончившим вуз, автоматически относя к некомпетентным.

Проявления дискриминации по возрасту

Трудоустройство. Наверное, все замечали, что в объявлениях о работе средний возраст довольно часто ограничивается до 35-40 лет. Работодателей это совсем не смущает, ведь каждый из них хочет видеть в своей команде амбициозного, молодого профессионала, который не уйдет на пенсию через 7 лет и не будет ходить на больничные. Поэтому те, кому за 40, часто хватаются за любую работу, с минимальной зарплатой и часто с неофициальным трудоустройством. Довольно распространены случаи, когда педагог вынужден работать уборщиком или сторожем за жалкую зарплату.

Унизительные требования. К примеру, в компании работает женщина, высококвалифицированный специалист с большим опытом, руководство довольно ее работой. Но она имеет мимические морщины и седину. Поэтому начальство ей намекает на то, что она должна выглядеть моложе, чтобы не отпугивать клиентов. И такая работница вынуждена что-то с этим делать, поскольку прекрасно понимает, что больше такой работы не найдет, так как ограничена по своему возрасту.

Отношение врачей. Довольно часто врачи к пациентам пожилого возраста относятся очень предвзято, списывая все на их возраст. Поэтому ставят ложные диагнозы, проводят поверхностные осмотры таких пациентов, назначают неправильное лечение. Мол, а что вы хотели, вам уже за 60, конечно, будет боль в суставах, проблемы с пищеварением. А хуже всего то, что за такую некомпетентность приходится расплачиваться пациентам.

Разнообразные ограничения. Это могут быть ограничения в выборе одежды, макияжа, способов отдыха и т.д.

Каковы последствия дискриминации по возрасту

Есть неутешительные выводы – население нашей планеты стремительно стареет. Согласно научным исследованиям, в 2030 году количество людей, возраст которых составляет 60 лет, составит одну шестую часть населения Земли. А все эти люди могли бы вести социально активный образ жизни, работать, платить налоги. Но из-за дискриминации и бытования стереотипов они остаются без работы, в частичной или полной изоляции от социально активной жизни. А это в свою очередь приводит к депрессивным состояниям и различным болезням. И государствам приходится тратить огромное количество средств на социальные гарантии для таких людей, хотя они могли бы успешно сами себя обеспечивать и быть полезными обществу.

Борьба с эйджизмом в Украине

С 2021 года ВОЗ проводит глобальную кампанию по борьбе с дискриминацией по возрасту. В Украине запрет дискриминации в объявлениях об открытых вакансиях действует еще с 1996 года. По которому работодатели не имеют права указывать пол, возраст и социальное происхождение кандидатов. Но никто до сих пор не относился серьезно к таким требованиям. Именно поэтому в 2022 году были внесены изменения в законодательство. Теперь в случае нарушения такого запрета работодатели должны будут уплатить штраф в размере 67 тыс. грн.

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