Изъял у предприятия авто на 11 млн грн: должностное лицо ТЦК Запорожья получило подозрение

Офицер запорожского военкомата получил подозрение из-за безосновательного изъятия у предприятия автомобилей на сумму в 11 млн грн. Авто забрали "на нужду военных", хотя эти транспортные средства не подлежали мобилизации.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В чем подозревается работник ТЦК

По данным следствия, в начале полномасштабной войны этот работник ТЦК производил мобилизацию транспортных средств. В то же время он выбирал автомобили для изъятия "на свой вкус".

В марте 2022 года он пришел на одну из автомобильных стоянок с вооруженным сопровождением. Эта стоянка фактически находилась вне территориальной юрисдикции его военкомата.

В тот момент владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, на стоянке не было.

Офицер ТЦК не имел официальных лимитов изъятия транспортных средств у этих предприятий и документов местных властей, регламентирующих этот процесс.

Несмотря на это, работник ТЦК изъял четыре грузовика, общая стоимость которых оценивается почти в 11 млн грн. Речь идет об автомобилях, ключи от которых были у водителя, присутствующего на площадке.

Что угрожает офицеру ТЦК

Ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев будет проверять образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине будут проверять на добродетель не только руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

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