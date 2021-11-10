Изъяли тонны фальсификата: украинцам назвали продукт, который подрабатывают наиболее часто

Изъяли тонны фальсификата: украинцам назвали продукт, который подрабатывают наиболее часто

Специалисты приостановили продажу 568 кг этого продукта.

В Украине чаще всего подрабатывают сливочное масло. Специалисты за год изъяли 15,5 т фальсифицированного пищевого продукта.

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

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По ее данным, в течение ноября 2020-октября 2021 года в магазинах и заведениях общественного питания зафиксировали 159 нарушений из-за оборота фальсифицированного масла.

В результате Госпродпотребслужбы прекратила оборот 568 кг продукта и изъяла – 15,5 тонн сливочного масла.

"Контроль безопасности пищевых продуктов и борьба с фальсификатом — важнейшая задача. Пищевые продукты, которые мы потребляем каждый день, должны отвечать требованиям действующего законодательства и быть безопасными для потребителей. Компромиссов в этом вопросе быть не может, поэтому работа в данном направлении находится на постоянном контроле", — отметила Владислава Магалецкая.

В целом, как отмечается, специалисты провели более 12,5 тысяч мониторингов деятельности субъектов хозяйствования, производящих и продающих пищевые продукты и более 2,5 тысяч проверок заведений торговли, кафе и ресторанов и объектов, осуществляющих производство по выявлению фальсифицированных пищевых продуктов.

В результате было составлено 662 предписаний об устранении несоответствий, в том числе 216 о деятельности торговых заведений, 255 общественного питания, 191 производителя.

За фальсификация оштрафовано 24 операторов рынка на сумму более 1,2 миллиона гривен.

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