Изъяли "товар" на 1,5 миллиона гривен: в Запорожье задержали наркодилера

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Запорожье задержали наркодилера и изъяли у него наркотики и психотропы на 1,5 миллиона гривен. 33-летний житель заказывал "товар" в соцсетях, получал его через почтовые отделения, фасовал в гараже и сбывал наркозависимым.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Наркодилера задержали на одной из улиц города, обнаружив у него во время поверхностного осмотра более килограмма психотропного вещества — амфетамин.

Правоохранители установили, что фигурант сотрудничает с Telegram-каналом по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Он получал заказы крупными партиями в почтовых отделениях, а затем сбывал наркотики по всей территории Украины.

"При проведении обыска в гаражном помещении фигуранта изъяли около 300 граммов психотропного вещества "Альфа-PVP", 200 граммов амфетамина, около 300 граммов каннабиса элитных сортов, "шишки" и распечатаны ТТН с данными получателей", -.говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ – около полутора миллионов гривен. Их направили в экспертное учреждение для проведения исследований.

Нарушителя арестовали на 60 суток с правом внесения залога в сумме 536 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 9-12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что у берегов Южной Америки перехватили корабль с самым большим в истории грузом наркотиков. Правоохранители конфисковали партию кокаина на сумму более 677 миллионов долларов.

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