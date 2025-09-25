Изъятие 10 копеек из оборота и новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев с 1 октября

Украинцев ожидают изменения в октябре / © Getty Images

С 1 октября 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, которые будут касаться пенсионеров, работников торговли, пользователей банковских услуг и семьи с детьми.

ТСН.ua пишет о важных изменениях с 1 октября.

Пенсии и соцвыплаты: что изменится

С 1 октября часть пенсионеров и получателей социальной помощи могут потерять выплаты. Именно по сей день нужно было пройти обязательную идентификацию. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ через видеосвязь с помощью «Дія. Підпис в електронному кабінеті». Для тех, кто за границей, нужно обратиться в консульство.

Пенсионерам с 70 лет государство автоматически начислит надбавку:

70-74 года — 300 грн

75-79 лет — 456 грн

80+ лет — 570 грн

Отдельно для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрена доплата после подтверждения медицинской справкой и справкой о составе семьи.

Перевод часов на зимнее время

В конце октября в Украине традиционно происходит переход на зимнее время. В последнее воскресенье месяца — 2025 это 26 октября — в 04:00 необходимо перевести стрелки часов на 1 час назад.

Отопительный сезон 2025/2026

Согласно постановлению правительства о снабжении тепловой энергией решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. В то же время власти должны учитывать климатические условия.

Тепло подают в дома после того, как в течение трех суток средняя температура не превышает +8 градусов.

Премьер-министр Юлия Свириденко 11 сентября информировала, что инфраструктура готова к отопительному сезону более чем на 80% по основным секторам. В Украине подготовили к холодам 115 тысяч домов и около 22 тысяч объектов соцсферы.

Денежные переводы с карты на карту

С 1 октября 2025 года в Украине начнут действовать новые правила осуществления переводов с карты на карту. Как сообщает Национальный банк Украины, они будут базироваться на технологии открытого банкинга и обеспечат полную идентификацию участников каждой транзакции.

Нововведение призвано сделать финансовые операции более прозрачными, безопасными и снизить риски мошенничества.

Базовая социальная помощь

С 1 октября оформить базовую социальную помощь смогут все категории людей, чье финансово-имущественное положение будет отвечать критериям.

До этого, летом 2025 года, системой смогли воспользоваться только те, кто уже имел социальные выплаты, а с октября на помощь могут предоставить все другие желающие.

Помощь назначается сроком на шесть месяцев и имеет возможность автоматического продления на два года.

Изменение правил пересечения границ ЕС для украинцев

С 12 октября изменяются правила пересечения границ ЕС для граждан Украины — Евросоюз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES).

Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности, Украины.

Эта система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация, во время нее собирается следующая информация:

фото лица

отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет)

данные загранпаспорта

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде

Для этого все пассажиры транспортных средств должны выходить для прохождения биометрии.

Если вы путешествуете на поезде, процедура будет зависеть от пункта пропуска, то есть может отличаться.

Вы не сможете заехать на территорию ЕС в случае отказа предоставить биометрические данные.

НБУ будет изымать из обращения 10 копеек

Нацбанк Украины с 1 октября начнет постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом в 10 копеек.

В то же время они остаются законным платежным средством: торговые сети, предприятия сферы услуг и банки будут и дальше принимать их для расчетов и проведения операций. То есть, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать такие монеты.