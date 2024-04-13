Изъятие авто у уклонистов: Вениславский сказал, есть ли в этом нарушение прав граждан

Конституция Украины допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина, в частности, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью. Поэтому временное ограничение права управления собственностью не выходит за пределы допустимых норм.

Об этом сказал народный депутат Украины, кандидат юридических наук, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью OBOZ.ua.

Права граждан не нарушаются

По словам члена комитета ВР, нет никаких проблем и с изъятием транспортных средств. Речь идет о либо временном изъятии, либо безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств. Это правило существует в действующем законе о мобилизации, предусматривающем возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Но если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, они могут быть изъяты", – говорит Федир Вениславский.

Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах: грузовых автомобилях, подходящих для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной техники, которая может работать в условиях бездорожья.

"Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили", – отмечает нардеп.

Он отметил, что надо понимать, какие транспортные средства подлежат мобилизации. Вооруженные силы формируют перечень потребностей, затем в конкретных административно-территориальных единицах в областях создаются мобилизационные заказы и ставятся на учет в ТЦК и СП и могут быть изъяты.

"Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет", – подытожил Вениславский.

Ранее Вениславский отметил, что в законе о мобилизации есть норма, которая предусматривает, что находящиеся за рубежом мужчины от 18 до 60 лет смогут осуществлять консульские действия только при наличии военно-учетных документов.

Читайте также: