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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Изюм на Харьковщине остался без света: какая причина

Изюм и значительная часть близлежащего района остались без света из-за российских обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Изюм остался без света

Изюм остался без света / © ТСН.ua

После очередного российского удара город Изюм и значительная часть Изюмского района Харьковской области остались без света.

Об этом передает пресс-служба Изюмской ГВА.

«Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм, соответственно, тоже остался обесточенным», — говорится в сообщении.

Энергетики заверили, что выполняют работы по возобновлению питания в громаде.

«Отчасти есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», — отметили в ГВА.

Ранее военный эксперт предупредил, что оккупанты готовятся максимально разрушить украинскую энергетику, чтобы потом иметь меньше работы с этим ближе к осени и зиме.

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