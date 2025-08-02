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Изюм на Харьковщине остался без света: какая причина
Изюм и значительная часть близлежащего района остались без света из-за российских обстрелов.
После очередного российского удара город Изюм и значительная часть Изюмского района Харьковской области остались без света.
Об этом передает пресс-служба Изюмской ГВА.
«Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм, соответственно, тоже остался обесточенным», — говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что выполняют работы по возобновлению питания в громаде.
«Отчасти есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», — отметили в ГВА.
Ранее военный эксперт предупредил, что оккупанты готовятся максимально разрушить украинскую энергетику, чтобы потом иметь меньше работы с этим ближе к осени и зиме.