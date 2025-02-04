Изюм под ударом баллистики: все, что известно о ракетных обстрелах

Оккупанты ударили ракетой по центру Изюма, повлекшие многочисленные разрушения и жертвы среди гражданского населения.
Российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области.
ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии в Харьковской области по состоянию на вечер 4 февраля.
Россияне ударили по Изюму
Утром 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Известно, что оккупанты атаковали центральную часть города ракетой "Искандер".
Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов из-за удара ракеты частично разрушены административные здания и поврежден жилой пятиэтажный дом, в том числе в 170 квартира выбиты окна.
Как сообщил городской голова Валерий Марченко Общественному, ракета повредила здания в которых работали разные службы:
"Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство", – сказал Марченко.
Что известно о пострадавших
По информации Синегубова, в результате атаки пострадало 55 человек, среди них три ребенка – мальчик 6 лет, девушки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16 лет девушка в среднем.
В результате ракетного удара погибли пятеро гражданских:
- 44-летний мужчина
- 69-летний мужчина
- две женщины и один мужчина, данные которых устанавливаются.
Позже выяснилось, что погибшими женщинами были сестры 18 и 19 лет. Одна из них была беременна.
Боровский поселковый совет уточнил, что молодые девушки погибли во время посещения Государственной миграционной службы.
- Нечволод (Жальпис) Александра Артуровна, 28.09.2006 г.р., – жена защитника Украины. Без мамы остался годовалый сын;
- Нечволод Ангелина Артуровна, 28.06.2005 г.р. – готовилась стать мамой. Российская бомба оборвала жизнь девушки и ее нерожденного ребенка.
Как сообщил Марченко, одним из погибших был работник котельной.
"Самое главное, что это было посреди бела дня. На улице было очень много людей. Люди, которые погибли — это. в основном люди, которые были на улице. Возле городского совета у нас еще здание, где расположены все наши службы: соцзащита, казначейство, налоговое. Трехэтажное здание — там было много раненых", — сказал городской голова Изюма.
Что говорят очевидцы
Жительница поселка Боровая Валентина Жальпис приехала с невесткой, ее сестрой и водителем на паспортный стол в Изюме. Когда они находились рядом с админзданием, Россия нанесла удар, пишет "Общественное".
"Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка – ред.) пошел к паспортному столу – только дошел и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону. Мы в паспортный стол дочь привезли менять паспорт.
Валентина отметила, что взрыв произошел прямо у нее на глазах.
"На моих глазах это взорвалось. Все было в черном дыму, потом пошел огонь. Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девушек нашли ", – сказала женщина.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Изюму.
Он призвал мировое сообщество к решительным действиям, подчеркнув, что с такой жестокостью невозможно мириться.
"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы – силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, – чтобы остановить террор и защитить жизнь", – отметил Зеленский.
Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.
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