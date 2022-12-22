JDAM: что известно об оборудовании, которое делает ракеты и бомбы "умными"

Белый дом планирует передать для ВСУ специальное оборудование, посредством которого авиационные бомбы превращаются в "умные" боеприпасы. Об этом сообщают американские СМИ. Читайте в материале ТСН.ua все о JDAM, что это и какова цена.

Благодаря этим передовым разработкам, украинские пилоты смогут уничтожать неподвижные и подвижные (опциональная модификация) цели с особой точностью. Поставки JDAM ценны еще и тем, что ВСУ смогут модифицировать стоящие на вооружении старые авиационные бомбы.

JDAM: что это за оборудование и чем оно особенное

JDAM поможет существенно усилить украинскую авиацию. В настоящее время пилоты МиГ-29 из ВСУ за один вылет используют четыре неуправляемых бомбы или ракеты, чтобы уничтожать цели. Если их оснастить новейшим оборудованием JDAM, то можно будет уничтожать одну цель одной бомбой. Об этом пишут в Forbes. То есть, украинские пилоты станут настоящими снайперами.

JDAM это аббревиатура Joint Direct Attack Munition, которая на украинском означает Совместный боеприпас прямой атаки. Если говорить на простом языке, его можно назвать системой наводки или дополнительным оборудованием, которое можно навесить на традиционные авиационные бомбы. Разработали его для того, чтобы расширить область использования боеприпасов, улучшить их точность. А еще такое оборудование помогает экономить, ведь старых авиационных бомб много на вооружении практически любой страны. Производит JDAM известная компания-авиапроизводитель Boeing, а разработка началась еще в 1992 году. На вооружение США оборудование поступило уже в 1998 году.

Из чего состоит комплект навеса? В него входит блок хвостового оперения, а также несколько дополнительных крылышек, размещаемых посередине бомбы. Благодаря оперению бомба получает возможность маневрировать и изменять траекторию своего движения. Существует также отдельная модификация JDAM-ER. Она отличается наличием крыльев такой длины, что бомба превращается в своеобразную крылатую ракету.

На бомбе закреплен компьютер, управляющий полетом. Он отличается наличием инерционной системы (управление боеприпасом на основе расчетов движения по инерции) и системы GPS наведения.

JDAM можно навешивать на разные авиационные бомбы благодаря унифицированной системе крепления. Главное, чтобы их вес был от 230 до 910 килограммов. Модернизированные бомбы могут переносить разные типы самолетов НАТО. Эта передача, если она состоится, станет вторым в истории случаем интеграции западного вооружения в советские самолеты после противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Об этом пишут в Defence Express.

Система JDAM проходила испытание боем. США уже использовали оборудование в некоторых операциях, в частности, во время войны в Ираке и Афганистане. Программа тогда показала себя столь эффективной, что в Пентагоне решили ее расширить.

Цена одного комплекта JDAM – от 30 до 70 тысяч долларов.

Что может бомба с оборудованием JDAM

Если с самолета сбросить бомбу, оборудованную системой JDAM, ее дальность увеличивается на 28 км (если это модификация JDAM-ER – то до 80 км). При этом она корректирует свою траекторию во время полета перед тем, как поразить цель. Точность попадания настолько высока, что с этого расстояния бомба может без проблем попасть в танк, пассажирский автомобиль, блиндаж или корабль. Как пишет American's Navi, отклонение минимально и составляет всего +/- 6 метров.

Заявленное производителем расстояние в современных условиях и использование средств ПВО делает возможной атаку передовых позиций противника с помощью обычных боеприпасов, оборудованных JDAM. А если устанавливать модификацию JDAM-ER, то можно даже атаковать врага в глубине оккупированных территорий. При этом пилот останется за пределами досягаемости российских "Торов", "Панцирей" или "Буков".

Интересно, что для впечатления цели не обязательно ее видеть, ведь можно совершать "слепое бомбометание". Можно устанавливать координаты мишени на земле. Эта возможность очень важна для ВСУ, ведь тогда не нужно устанавливать на советские МиГ или Су модули управления полетом. Остальное часто сделать сложно. Дело в том, что для этого нужно модернизировать все радиолокационное оборудование самолетов под натовские стандарты.

Как пишет издание Defence Express, оборудование JDAM можно устанавливать даже на беспилотник. Тогда можно вообще избежать любых рисков для пилота. Одновременно повышается незаметность летательного средства.

Благодаря системе навигации оружие можно использовать при любых погодных условиях. Помешать не встанет ни дождь, ни снег. Существует также отдельная модификация, которую можно устанавливать на БПЛА – Laser JDAM. Она отличается наличием лазерной системы наведения. Хотя она более уязвима к погодным условиям, но позволяет наводить бомбы даже на движущиеся цели (танки, автомобили, корабли). Уйти от такого боеприпаса практически невозможно, даже если враг будет маневрировать.

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