К 2040 году зимы почти исчезнут: что ждет украинцев в ближайшие 15 лет

Зима / © Pixabay

К 2040 году зимы в Украине существенно потеплеют, снег будет редкостью, а война дополнительно будет влиять на климат из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов.

Такую перспективу озвучила ведущий украинский климатолог Светлана Краковская, участница Межправительственной панели по изменению климата (IPCC) и член Национальной академии наук США, в интервью журналисту Алексею Суханову на YouTube.

По ее прогнозу, средняя температура самого холодного месяца года, преимущественно января, вырастет во всех регионах Украины. В Харькове холодные месяцы будут в среднем от -4 до -6 градусов, в Киеве и Львове — от 0 до -2, а в Одесской области зимы вообще будут с плюсовой температурой. Только в горных районах температура будет оставаться ниже нуля, формируя зону относительного холода.

Краковская обратила внимание, что Киев будет оставаться одним из самых теплых регионов из-за урбанизации — асфальт и здания нагреваются солнцем даже зимой, создавая эффект «городского острова тепла».

Также климатолог отметила, что в отдельных областях, в частности в Крыму и Одесской области, «климатическая весна» будет начинаться уже в конце января, а на востоке Украины — в феврале. Осень в этих регионах может продолжаться до декабря, из-за чего зима фактически может исчезнуть. Из-за этого в Украине ожидается значительное сокращение отопительного сезона.

Отдельно Краковская подчеркнула влияние боевых действий на климат: взрывы и пожары выбрасывают в воздух вредные вещества и парниковые газы, что ухудшает ситуацию с изменением климата, а выгоревшие леса теряют способность поглощать углерод.

