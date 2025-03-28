К 2100 году Украина может потерять большинство населения: что известно

Украина потеряет 61% населения к 2100 году / © УНИАН

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Население Украины до конца века может сократиться на 61% из-за низкой рождаемости и массовой миграции. Это самый плохой показатель среди всех европейских стран.

Об этом сообщило издание Visual Capitalist.

Как изменится население Европы к 2100 году. Фото: Visual Capitalist

Европа также переживает демографический кризис. Однако среди стран Восточной и Южной Европы, где сокращение будет самым значительным, Украина находится на первом месте. По прогнозам, количество смертей превысит количество родившихся, а миграция на мероприятие будет продолжаться.

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В то же время, некоторые западноевропейские страны, такие как Великобритания и Франция, могут увидеть рост населения благодаря иммиграции.

Напомним, демограф спрогнозировала, что будет, когда в Украине откроют границы.