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- Украина
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К 2100 году Украина может потерять большинство населения: что известно
Украина возглавит рейтинг стран с наибольшим сокращением населения к 2100 году.
Население Украины до конца века может сократиться на 61% из-за низкой рождаемости и массовой миграции. Это самый плохой показатель среди всех европейских стран.
Об этом сообщило издание Visual Capitalist.
Европа также переживает демографический кризис. Однако среди стран Восточной и Южной Европы, где сокращение будет самым значительным, Украина находится на первом месте. По прогнозам, количество смертей превысит количество родившихся, а миграция на мероприятие будет продолжаться.
В то же время, некоторые западноевропейские страны, такие как Великобритания и Франция, могут увидеть рост населения благодаря иммиграции.
Напомним, демограф спрогнозировала, что будет, когда в Украине откроют границы.