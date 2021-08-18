К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется уникальная украино-американская выставка "За волю Украины!" Актуально

К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется уникальная украино-американская выставка "За волю Украины!" Актуально

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

По случаю 30-летия Независимости Украины Фонд Богдана Губского "Украина — XXI век" совместно с Национальным музеем истории Украины в Второй мировой войне организовали масштабную украинско американскую выставку "За волю Украины!", которая откроется 20 августа в Киеве (ул. Лаврская, 27) и в которой принимают участие 20 музеев, архивов библиотекой из Украины и США.

Об этом сообщают пресс-службы Музея и Фонда.

Эта выставка – выдающееся событие в истории украино-американских двусторонних отношений, когда впервые за 30 лет Независимости Украины и более 100-летнюю историю украинской диаспоры на выставке в Украине примут участие пять ведущих научных, музейных и культурно-просветительных украинских институтов в США: Украинский музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский исторический и образовательный центр, из постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава, Сомерсет в Бавнд-Брук. В совокупности они передали на временное экспонирование в Украину 181 раритет.

Уникальность выставки отметил генеральный директор Музея - организатора Иван Ковальчук: "Эта выставка не просто рассказывает об униформе украинского войска периода Революции 1917-1921 гг., она рельефно передает преемственность национального государства, олицетворяет традиции украинского воинства и биографует ярких его представителей. В конце концов, выставка о единстве украинства - в прошлом, настоящем и будущем! За Волю Украины!".

Другой важный ракурс экспозиции раскрывает Глава Совета Фонда Богдан Губский: "Выставка - стремление сквозь призму истории униформы возрожденного украинского войска начала ХХ в. засвидетельствовать прочную историческую связь современного поколения защитников Украины с участниками Украинской революции 1917-1921 гг. и путем культурной дипломатии развить сотрудничество с ведущими украинскими учреждениями США. Кроме того, организаторы ставят целью музейными средствами почтить Вооруженные Силы Украины - ключевой гарант государственной независимости, что приобретает особую актуальность в условиях воюющей страны".

На выставке представлены артефакты, которые охватывают период 1914-1923 гг. Они освещают историю украинской униформы периода Сечевых Стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР. Большинство экспонатов никогда до сих пор не обнародовались и не были известны не только широкой общественности, но и узкому кругу специалистов.

Среди раритетов - униформы, награды, знамена, военные отличия украинских милитаристских формаций периода Украинской Революции, в частности, полковника УСС эрцгерцога Вильгельма Франца Австрийского (Василия Вышиваного), генерала Армии УНР Александра Загродского, капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко.

Выдающейся достопримечательностью является также "Альбом униформ Украинской армии и Флеты периода Украинской Революции (1917-1921)", созданный в 1937 году геральдиком Николаем Бытынским. Это мировая премьера уникальной художественной достопримечательности.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

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