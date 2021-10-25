К 34 000 гривен: назвали суммы штрафов для пассажиров автобусов без COVID-документов

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

В Украине внесли изменения к межрегиональным перевозкам автомобильным транспортом.

Об этом сообщает МОЗ.

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Отныне ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами возлагается на пассажиров. За нарушение — штраф. Это правило касается как и регулярных, так нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях. Однако в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие "ковидних" документов у пассажиров несет перевозчик.

В Министерстве заверили, эта норма не распространяется на перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи. Также эта норма не распространяется на несовершеннолетних.

Штрафы для пассажиров за отсутствие "ковидних" документов

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность за административные правонарушения. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях епиднебезпекы.

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